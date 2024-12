Han sido horas agitadas en el entorno de James Rodríguez en Rayo Vallecano. En la previa del partido ante Real Madrid, el jugador tuvo declaraciones cruzadas con el entrenador, Iñigo Pérez. Luego de esto, el DT tomó una drástica decisión contra el colombiano. ¿Es un castigo?

En una entrevista reciente con el diario Marca, James Rodríguez habló sobre su falta de minutos en Rayo Vallecano. “Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no, no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia“.

El entrenador, Iñigo Pérez fue cuestionado por las palabras del jugador en conferencia de prensa. “Entiendo que tanto James como el resto de jugadores que quizá no participen todo lo que quieren, protesten, se quejen, hablen mal del entrenador en entornos cercanos. Pero yo lo que veo es que todos entrenan bien, todos compiten de lunes a sábado, todos quieren jugar y tienen respeto hacia mis decisiones“.

La drástica decisión con James Rodríguez

Luego de este cruce de declaraciones, el DT de Rayo Vallecano sorprendió a todos con una decisión para el partido contra Real Madrid de este sábado. El club publicó el 11 titular para el encuentro en Vallecas y James Rodríguez no solo no formaba parte de la alineación, sino que tampoco se encontraba en el el banquillo de suplentes.

