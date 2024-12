La temporada de fútbol en Colombia llegó a su fin, pero los colombianos en Europa continúan con una intensa agenda de partidos.

Las principales ligas europeas como la Premiere League, la Serie A y la Primeira Liga tendrán importantes y emocionantes partidos durante el fin de semana del 28 y 29 de diciembre, antes de terminar el 2024.

Tras los partidos del Boxing Day habrá mucho movimiento en el rentado inglés. Así las cosas, el Liverpool con Luis Díaz se enfrentará al West Ham. De otro lado, el Crystal Palace, donde juegan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugará contra Southampton.

En Italia, la Serie A también tiene prometedores encuentros para el fin de semana. Lo mismo ocurre con la Primeira Liga de Portugal.

Este es el calendario de los más emocionantes partidos del fin de semana en Europa

Los encuentros del sábado 28 de diciembre de 2024 son:

En la Serie A

Cagliari, donde está el colombiano Yerry Mina vs. Inter de Milán a las 12:00 p. m.

Lazio vs. Atalanta, donde juega Juan Guillermo Cuadrado, a las 2:45 p. m.

Juan Guillermo Cuadrado en el Atalanta.

Primeira Liga

Estoril Praia vs. Moreirense a la 1:00 p. m.

Porto vs. Boavista a las 3:30 p. m.

El domingo 29 de diciembre de 2024 se jugarán los siguiente partidos:

Serie A

Udinese vs. Torino a las 6:30 a. m.

Napoli vs. Venezia a las 9:00 a. m.

Juventus vs. Fiorentina a las 12:00 p. m.

AC Milan vs. AS Roma a las 2:45 p. m.

Premier League

Leicester City vs. Manchester City a las 9:30 a. m.

Everton vs. Nottingham Forest a las 10:00 a. m.

Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma) vs. Southampton a las 10:00 a. m.

Tottenham vs. Wolverhampton a las 10:00 a. m.

Fulham vs. Bournemouth a las 10:00 a. m.

West Ham vs. Liverpool con Luis Díaz a las 12:15 p. m.

Luis Díaz, Liverpool

Primeira Liga

10:30 a.m.: Rio Ave vs. Nacional.

1:00 p. m.: Braga vs. Casa Pia.

3:30 p. m.: Sporting vs. Benfica.

