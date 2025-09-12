Conmoción en Colombia por la propuesta de Liverpool a Luis Díaz para hacer dupla con Haaland

Otra muestra que Liverpool quería salir de inmediato de Luis Díaz y que el aumento salarial estaba muy lejos. La prensa inglesa reveló el plan que tenía el equipo inglés con Lucho y Manchester City estuvo en el radar, más por la presión que los ‘Reds’ pudieron generarle al volante colombiano.

En medio de la temporada de la Premier League, Liverpool ya estaba ejerciendo presión para que Luis Díaz aceptara la propuesta y así ir al Manchester City. Los dos equipos habían avanzado en los diálogos, pero todo se estancó y Lucho tuvo que continuar en la disciplina del técnico Arne Slot. Todo cambió con el mercado de verano de 2024, cuando se dio un fichaje inesperado.

Según la prensa inglesa, Luis Díaz estaba dispuesto a abandonar el Liverpool desde temporadas atrás, aunque intentó convencer a los directivos para que le subieran el sueldo, siendo inútil su esfuerzo y hasta sus nuevas funciones como nueve de área no tuvieron efecto. Nunca se vio la intención de la mejora salarial y los ‘Reds’ parecían más inclinados a que el volante se fuera y romper el mercado con otros futbolistas.

Según The Telegraph, Manchester City fue contactado desde Anfield para acercar el negocio. Casi confirmado que no iba a seguir en Liverpool, se comenzaron a escuchar las posibilidades en el mercado con los ‘Citizens’, los ‘Reds’ y con un trueque de por medio. Intentaron aprovechar el interés del colombiano en salir, para acercar a un suplente del City, que pocos minutos vio con Erling Haaland como titular.

Luis Díaz, cerca de hacer dupla con Haaland en el City

Todo sucedió en la temporada 2024/2025. El director ejecutivo Richard Hughes y Arne Slot se vieron muy interesados con la operación y se pensó en que Luis Díaz iría a Manchester City y el argentino Julián Álvarez a Liverpool. El negocio no se pudo dar porque el equipo de Haaland lo vendió a Atlético Madrid, seguramente por pedido exclusivo de Diego Simeone.

“El City vendió a Álvarez al Atlético de Madrid, Díaz se quedó y dejó atrás su decepción”. The Telegraph.

Luis Díaz siguió una temporada más con el mismo salario que a duras penas superaba los 3 millones de euros. Hasta que apareció Bayern Múnich para cerrar un acuerdo que benefició a las tres partes.