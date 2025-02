Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar a nivel mundial a sus 39 años. El delantero portugués, pese a jugar en Arabia Saudí con el Al Nassr, está en el radar de los aficionados del fútbol mundial, sin embargo, cada día que pasa, se acerca al día de su retiro.

‘CR7’ sigue haciendo la diferencia, incluso afirma que es “el mejor jugador del mundo, el más completo”. Guste o no en los hinchas, es un jugador que le hará falta al deporte rey cuando definitivamente le diga adiós al fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo dio a conocer la fecha de su retiro

Lo cierto es que el retiro de Cristiano Ronaldo está cerca, él mismo le puso fecha a este día. En charla con el periodista Edu Aguirre, en el programa ‘Los amigos de Edu‘, contó detalles del que será uno de los días más tristes en la historia del fútbol.

“No me lo imagino, pero me estoy preparando mi futuro. Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar… También ayudar a la sociedad y a los jóvenes. Me gusta aprender de otros sectores.

A nivel mental no lo pienso, aunque sé que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso conmigo mismo. Llegar a los 40-42 años”, contó Cristiano Ronaldo.

Con estas declaraciones, se supone que Cristiano está esperando a jugar la última Copa del Mundo con su Selección de Portugal, la cita será en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

