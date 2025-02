El partido Newcastle vs. Liverpool se jugará el próximo 16 de marzo en Londres, la hora está por confirmar, pero podría ser a las 3:00 pm de Colombia. Será la segunda final consecutiva de la Carabao Cup para los ‘Reds’, tras aquella de 2024, en esta ocasión con Jürgen Klopp al mando, cuando venció al Chelsea en Wembley.

Con goles de Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai y Virgil Van Dijk, Liverpool ganó 4-0 en Anfield. No tuvo problema para imponer su jerarquía y pasarle por encima a un Tottenham que no le funcionó el esquema defensivo para mantener la ventaja en la serie.

Cabe resaltar que Luis Díaz no fue titular en la semifinal de la Carabao Cup ante Tottenham, pero sumó ocho minutos en la cancha tras el ingreso por Cody Gakpo. Fue un festín de Liverpool, que no se dejó intimidar por el gol que tenía en contra en la serie. Un contundente 4-0 apagó las dudas y deja ver que los ‘Reds’ van por todo en la actual temporada.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.