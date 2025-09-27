Daniel Muñoz protagonizó el peor primer tiempo de Liverpool, Wirtz y Salah en la temporada

Daniel Muñoz vuelve a ser protagonista en la Premier League y ante los equipos grandes. Como le gusta. Bien se sabe que el lateral colombiano no teme cuando tiene al frente a los favoritos y la salida con el Liverpool era una prueba más para demostrar su talento y velocidad por las bandas, a tal punto de tener opciones de gol y dejar muy mal parada la defensa rival.

Se podría decir que el primer tiempo del partido Crystal Palace vs. Liverpool, por la sexta fecha de la Premier League, fue el mejor de la temporada del local y el peor para el visitante. ‘Los Reds’ la pasaron realmente mal y el 1-0 no reflejaba el dominio total del club de Londres ante el histórico de Anfield.

La figura fue el portero brasileño Alisson, quien tuvo la oportunidad de mostrar sus cualidades en el arco ante la insuficiencia de sus compañeros en la cancha. Tuvo cuatro mano a mano muy claros en los que salió victorioso y mantuvo el 1-0, pero nada pudo ante la presencia de Ismaila Sarr, quien anotó primer tanto al minuto 9. Hasta el momento, ni Florian Wirtz, ni Mohamed Salah, ni Isak podían hacer daño a un Crystal Palace inspirado.

Luego de Sarr, el turno fue para el impresionante Jean-Philippe Mateta, quien dejó ver muy mal a Virgil Van Dijk y se lo llevó por delante en varias ocasiones. El delantero francés tuvo dos encuentros con Alisson, donde el arquero le ganó. En otra opción clara de gol de Tyrick Mitchell, el brasileño sacó un balón de la línea.

Daniel Muñoz perdonó a Liverpool en el primer tiempo

Por supuesto, también hubo opción de gol de Daniel Muñoz, quien nuevamente voló por la banda, para recibir en el ‘corazón del área’ y rematar, salvó Alisson y en el rebote, metió cabezazo que se fue desviado. Se salvaba Liverpool una y otra vez y así finalizó el primer tiempo.

Poca actitud ofensiva, Salah desapercibido y ni hablar de Florian Wirtz, quien milita como el reemplazo de Luis Díaz. En la segunda parte, las cosas pudieron cambiar un poco y Crystal Palace, aunque intentaba dominar, fue pillado en varios fuera de lugar, algunas intervenciones de Alisson con una defensa jugada y Mohamed intentando el empate. Federico Chiesa marcó el 1-1, pero Eddie Nketiah hizo el 2-1 final en la última posesión.