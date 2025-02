Destruyen a Arne Slot en redes por la decisión que tomó con Luis Díaz vs. Aston Villa

“Arne Slot es un entrenador poco serio. La Premier League no es la liga holandesa. Si yo fuera Luis Díaz, haría las maletas y me iría a otro club. Gakpo está lesionado, así que ¿por qué poner a un centrocampista en las bandas en lugar de un extremo natural? ¡Patético!”, dijo un usuario en la red social X.

“La razón por la que hicimos esto es porque Lucho jugó tres partidos en siete días. Jugué con él en Plymouth porque sabía que tenía a Cody (Gakpo), así que podía cambiarlos si era necesario, pero luego Cody se lesionó en Everton, recibió un gran golpe y, de repente, solo te queda un extremo. Por eso hoy sentimos que esto podría funcionar y sentí que así fue si nos fijamos en la cantidad de oportunidades que creamos y cómo jugamos el juego. Pero en cuanto al resultado, nunca se sabe si lo hubiera hecho de otra manera, lo que podría haber pasado, pero no era inteligente volver a jugar con Lucho los 90 minutos”, dijo Arne Slot en rueda de prensa.

Al minuto 81, se hizo el cambio y salió Alexis Mac Allister e ingresó Luis Díaz, donde no pudo hacer mucho en el ataque en el 2-2 definitivo. Las redes sociales destruyeron a Arne Slot por esta curiosa decisión. Pese a las críticas, el entrenador explicó la suplencia de Lucho.

Mucho se ha dicho por estos días sobre Luis Díaz. Se sabe que su salario es uno de los más bajos de la plantilla actual, además que no es titular fijo en el esquema de Arne Slot. Por si fuera poco, los rumores en el mercado de pases no se hacen esperar, siendo el FC Barcelona el equipo al que más se le relaciona.

