El apodo que le pusieron al reemplazo de Luis Díaz en Liverpool por sus malos números sin goles

No iba a ser fácil reemplazarlo, por algo Bayern Múnich lo terminó comprando por €70 millones de euros más otros €5 millones en bonificaciones, pero con lo que no contaba Liverpool FC es que el reemplazo de Luis Díaz tuviera un inicio tan malo que le pusieron un duro apodo.

‘Lucho’ Díaz llegó a Bayern Múnich, se puso la camiseta número 14 y no solo ha sido titular en todos los siete partidos que ha disputado el equipo alemán entre Supercopa de Alemania, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. El extremo colombiano lleva cuatro goles, dos asistencias y 526 minutos jugados.

Caso contrario ha pasado con Florian Wirtz. El nuevo número ‘7’ de Liverpool llegó a cambio de €150 millones de euros con bonificaciones incluidas y tras los primeros seis partidos con el equipo inglés no registra goles y solo ha dado una asistencia en 496 minutos.

Este fue el apodo que le pusieron al reemplazo de Luis Díaz en Liverpool

Florian Wirtz reemplazó a Luis Díaz con la camiseta 7 de Liverpool. (Foto: Getty Images)

Al ver el bajo rendimiento de Wirtz con la camiseta ‘7’ de Liverpool con la que Luis Díaz supo ser el segundo jugador con más participaciones de gol (13 anotaciones y 7 asistencias) en el título de la Premier League 2024-25, la cuenta de ‘ESPN Deportes’ decidió ponerle al jugador alemán el apodo de ‘Arthur’, aquel futbolista brasileño que tuvo un rendimiento tan bajo que solo disputó un partido en los ‘Reds’ (Rojos).

Nuevo apodo a Wirtz, el reemplazo de Díaz. (Foto: X / @ESPNDeportes)

La promoción para ver todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich

El aquero de Liverpool reveló lo mucho que extrañan a Luis Díaz

“Todos los jugadores que se fueron eran jugadores importantes. ‘Lucho’, Darwin…. todos hacían siempre la diferencia para nosotros, sea con goles o jugando, defendiendo, luchando dentro del campo. Tenían una energía buena y los echamos de menos”, le dijo Alisson Becker, arquero de Liverpool, al noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN.

