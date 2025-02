El detalle de Mohamed Salah con Luis Díaz que superó los 300 mil ‘me gusta’ y rompe las redes

Brilló con luz propia ante el Wolverhampton. Lucho, como es habitual, fue titular en los ‘Reds’ y también bastante protagonista de la victoria. El gol para el 1-0 desató la locura de los hinchas, pero las cosas no pararon ahí, pues también provocó el penalti para el segundo tanto, cortesía de Mohamed Salah.

La selfie, que fue publicada en la cuenta de Instagram de Mohamed Salah, pasaba los 330 mil ‘me gusta’ al momento de publicada esta nota. Los comentarios de los hinchas colombianos, egipcios e ingleses no se hicieron esperar y el contenido fue rápidamente viral. Gran momento para Luis Díaz, pues el líder y capitán de Liverpool lo arropa y celebra su gran presentación ante Wolverhampton.

