El gol digno de Premio Puskás con el que Mbappé destruye al City en la Champions League

Cada vez más, Mbappé demuestra su influencia en el ataque de Real Madrid y siempre ataca en los partidos importantes. En esta serie, ha sido letal, además con un gol de fantasía para el 3-0 parcial (6-2 en el global). Con este duro golpe, el club español vuelve a la Champions y avisa a sus demás rivales en los octavos de final (Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, etc).

En el partido de ida, jugado en el Etihad Stadium de Manchester, Real Madrid comenzó a dar pistas de su superioridad. Los dirigidos por Carlo Ancelotti dieron el golpe al imponerse 3-2 en condición de visitante. El doblete de Erling Haaland no fue suficiente y Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Brahim Díaz certificaron el batacazo en el Reino Unido.

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el repechaje de la Champions League 2024/2025. Luego de no quedar entre los ocho primeros de la tabla general de la primera ronda, el equipo español se vio las caras con ‘Los Ciudadanos’. Donde el máximo ganador de esta competición no tuvo problema e impuso su jerarquía. Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius fueron suficientes para acercar al ‘Merengue’ a los octavos de final del torneo de la UEFA.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.