El gran gesto de Dominik Szoboszlai que resalta la importancia de Luis Díaz en Liverpool

Tras el 1-0, a celebrar. En medio del festejo, Dominik Szoboszlai se mandó un gran gesto para resaltar la importancia de Luis Díaz en el eje de ataque de Liverpool. El volante húngaro lo señalaba mientras corría hacia él, haciéndole entender que, sin esa diagonal, no hubiera sido posible su anotación.

Luis Díaz se vio involucrado en el primer gol de este partido. Recibió por la banda izquierda y comenzó a cerrar para hacerse imparable con la diagonal hacia adentro, encaró a su marcador y luego mandó el pase hacia el interior para que el húngaro Dominik Szoboszlai abriera el marcador, rematando de gran forma y fortaleciendo su labor como ‘Box to Box’.

La víctima fue Newcastle, que le tocó de visitante en Anfield. ‘Las Urracas’ no descartaban dar el golpe para escalar en la tabla de la Premier y acercarse a los puestos que dan cupo a torneo internacional. A ‘Las Urracas’ les pasó todo lo contrario ante la anulación del local y se podría decir que fue un trámite para el gigante inglés en su propio estadio.

