En Europa siguen los elogios para Luis Díaz, quien se ha consolidado como una de las figuras más desequilibrantes del Bayern Múnich. Esta vez, las palabras vinieron desde uno de sus excompañeros, el argentino Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la selección Argentina en Qatar 2022.

El volante, que compartió vestuario con el colombiano, no dudó en ponerlo casi al mismo nivel de talento que el mismísimo Lionel Messi, con quien tuvo la oportunidad de ser campeón mundial. Su declaración rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

El jugador argentino que comparó a Luis Díaz con Messi

“Lucho es el jugador más cercano a Messi con el que he jugado. Es muy difícil marcarlo; incluso, en los entrenamientos tuve que hacerle un par de entradas”, aseguró Mac Allister al hablar sobre las virtudes del colombiano, destacando su velocidad, regate y capacidad de desequilibrio.

La comparación no es menor, pues proviene de un futbolista que ha compartido cancha con Messi y que reconoce en ‘Lucho’ un jugador diferencial dentro de Europa. Para Bayern Múnich, el colombiano se ha convertido en pieza clave de ataque, aportando goles, asistencias y un desgaste físico en todos los partidos.

Con estas palabras, Mac Allister desató un sin números de comentarios en redes sociales, pues hay quienes aseguran que el argentino no supo guardar las proporciones con el ’10’ histórico, mientras que hay quienes resaltan sus palabras afirmando que Luis Díaz se encuentra en la élite del fútbol.

