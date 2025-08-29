Fenerbahce hizo oficial la salida del entrenador José Mourinho, esto después de la eliminación ante Benfica por la UEFA Champions League, despedida que sorprendió a muchos y llamó la atención, teniendo en cuenta que hasta hora está iniciando la temporada en Europa y el técnico portugués venía cumpliendo un buen desempeño.

En los últimos días, se había asegurado que la relación del colombiano Jhon Durán con ‘Mou’ no era la mejor, esto por la molestia del entrenador porque el futbolista no se venía entrenando bien, razón por la que en los últimos partidos perdió el puesto de titular, palabras dichas por el propio DT ante los medios de comunicación.

“Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo mister, eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo, QUE TODO VAYA BIEN GRACIAS MISTER”, publicó Jhon por medio de su cuenta de Instagram para Mourinho.

De esta manera, el futbolista colombiano expresó su respeto a uno de los mejores entrenadores del mundo, pero además, también busca acabar con los rumores de una supuesta mala relación de Jhon con el técnico portugués, quien fue el que pidió que llevarán al atacante de la Selección Colombia al club turco.

Foto: Insatagram.

¿Por qué salió Mourinho del Fenerbahce?

Según informaron diferentes medios de Turquía, la salida de Mourinho del Fenerbahce no tiene que ver con lo deportivo, sino que el malestar de la dirigencia por las últimas declaraciones del entrenador portugués, en donde expresó su molestia con la dirigencia por no haber hecho contrataciones de peso para afrontar la Champions, palabras que no gustaron a los altos mandos del club.

