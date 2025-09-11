El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Suárez por los cuatro goles con Colombia

No dejó pasar la oportunidad en Selección Colombia, demostró sus capacidades y dejó el nivel muy alto con magistral póker en la última fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Luego de la clasificación a la Copa Mundo en la penúltima fecha, había que probar otros jugadores y los cambios no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el ingreso de Luis Javier Suárez a la titular por Jhon Córdoba en Maturín. Los elogios llegaron hasta el Bayern Múnich, que dejó a un lado a su figura Luis Díaz y se concentró en la joya de Santa Marta.

El cambio resultó ser muy positivo para la Selección Colombia, pues todo lo que remató prácticamente lo convirtió en gol. Cuatro goles que liquidaron por completo a Venezuela y la dejaron sin posibilidad de repechaje, mientras que la ‘Tricolor’ encontró a su nueva joya para competir por ser el nueve de área en el Mundial 2026. Luis Suárez vuelve a Portugal totalmente inspirado y dejando preocupación en Jhon Durán, Jhon Córdoba, Mateo Cassierra y demás aspirantes por ser el nueve titular.

Fue locura en el mundo, a tal punto que Bayern Múnich lo bautizó con un nuevo apodo, sorprendiendo a los mismos hinchas colombianos del club bávaro, pues el protagonista ya no fue Luis Díaz, que le cedió el lugar a su colega caribeño que enfrentarán en la fase de liga de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

ver también El nuevo apodo que la FIFA le colocó a Luis Suárez tras el póker que amargó a Venezuela

Todo pasa por los cuatro goles que marcó Suárez en el triunfo de Colombia 6-3 ante Venezuela. Luis Javier fue la figura indiscutida. El samario estaba pasando desapercibido en el mapa de futbolistas colombianos en el exterior. Estuvo en Olympique de Marsella, en la Ligue 1 de Francia, pero su despertar se dio en el Almería, en la segunda división de España. Su momento sublime en la Selección estaba por llegar y por fin pudo darse antes del final de las Eliminatorias.

El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Suárez

Más allá de Luis Díaz, el equipo alemán sorprendió a sus hinchas y se refirió a Suárez con grandes palabras, le colocaron un nuevo apodo y le dicen que lo esperan en la Champions League en próximas semanas. Lo bautizaron con una frase que describe su talento con la ‘Tricolor’: “El protagonista de la noche”.

Luis Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra el segundo gol de su cuenta personal contra Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“El delantero del Bayern Luis Díaz estuvo sobre el terreno de juego durante los 90 minutos y contribuyó con una asistencia al festival de goles en Maturín”, escribió Bayern sobre Luis Díaz, en un informe en su página web sobre el resumen de sus jugadores en las Eliminatorias en varias partes del mundo. Lo mejor de Luis Suárez estaba por llegar.

ver también La reacción de la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia: “El nuevo Gyökeres”

“Sin embargo, el protagonista de la noche fue el delantero colombiano Luis Suárez, del Sporting Lisboa (rival del Bayern en la Champions League en diciembre), con cuatro goles”, se lee en el balance de los jugadores en las Eliminatorias. ¿Guiño para el próximo mercado? Sin duda que Luis Javier es firme candidato a sorprender en la temporada 2025/2026.