El nuevo apodo que la prensa de Portugal le colocó a Richard Ríos tras el show en la Champions

Este señor no tiene límite y ya conquista corazones en Portugal. Richard Ríos no necesitó adaptación en el Benfica y está consolidado totalmente en la titular del club más grande del fútbol portugués. En apenas un mes largo de firmar su nuevo contrato, el volante antioqueño despejó dudas y ya ocupa un lugar en la zona media de la cancha.

Richard Ríos ya cumplió con los dos primeros objetivos del equipo de Lisboa: Ganó la Supercopa de Portugal y además clasificó a la fase liga de la Champions League, siendo titular indiscutido en la zona media de la cancha. Se vio las caras con Jhon Durán, quien le dio fuerte codazo cuando el Fenerbahce se acercaba a su eliminación.

Precisamente, Richard Ríos fue el mejor en la fase previa y el Benfica hace sentir el dinero que desembolsó a Palmeiras por su fichaje. El volante fue uno de los mejor calificados del partido de vuelta ante Fenerbahce y DAZN Portugal lo eligió como el MVP de la cancha.

Richard Ríos contra Fenerbahce en la fase previa de la Champions. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

El nuevo apodo que la prensa portuguesa le colocó a Richard Ríos

En medio de la publicación con el MVP de Benfica, DAZN Portugal, medio que transmite la Champions League en aquel país, le colocó un nuevo apodo que describe perfectamente el talento de Richard Ríos con el Benfica.

‘Man of the Match’, escribió DAZN en sus redes sociales mientras exponía el galardón de Richard Ríos. Esto quiere decir que lo ‘bautizaron’ como el jugador de la cancha o la figura del partido. Gran título le dan al colombiano, pensando en lo que será la fase liga de la Champions League, donde promete ser una figura.

Palabras de Richard Ríos y cómo jugará la fase liga de la Champions

“Estoy contento de haberme clasificado para la Champions League. Ahora toca pensar en el campeonato y en el próximo partido. Estoy contento porque el equipo ha ido mejorando poco a poco, partido a partido, y seguiremos trabajando”, señaló Richard Ríos tras la victoria ante Fenerbahce, en A Bola.

Así jugará el Benfica de Richard Ríos la fase liga de la Champions: Real Madrid (L), Chelsea (V), Bayer Leverkusen (L), Juventus (V), Napoli (L), Ajax (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).