El nuevo apodo que la Serie A de Italia le colocó a Yerry Mina por el gol contra el Parma

‘El Panita’ Yerry Mina también llegó inspirado a Italia luego de clasificar al Mundial 2026 con la Selección Colombia, además de cumplir con una semana llena de gol. Queda claro que el caucano es de los mejores futbolistas a lo que se refiere al juego aéreo y esta vez se reportó en la victoria del Cagliari con dos goles ante el Parma.

Por la tercera fecha de la Serie A, Cagliari fue local ante el Parma, en un partido clave para alargar las diferencias en la tabla. El club de Yerry Mina está entre los seis primeros y promete sorpresas en esta temporada, mientras que el equipo donde Faustino Asprilla es ídolo, parece sentenciado a pelear en la zona baja y a no ir a la B nuevamente.

Por eso el gol de Mina tiene tanta validez y otra vez la fuerza aérea resulta vital para ganar el combate en la Arena Cerdeña. Yerry apareció muy bien ubicado en un tiro de esquina al minuto 33, falló en el primer intento. Luego hubo otro centro tras el rechazo de la defensa, no cazó la pelota en primera instancia, pero estaba atento para captar el rebote y poner el 1-0 en el marcador.

Publicidad

Publicidad

ver también Yerry Mina deja temblando a Real Madrid y Barcelona con inesperada bomba desde Italia

Esta anotación abrió el marcador para el Cagliari y hasta el 77′ cayó el segundo definitivo a través de Mattia Felici, suficiente para dejar el 2-0 final y tres puntos claves para el equipo de Yerry Mina. Solo pasaron cuatro días desde el gol en Maturín que abrió la sentencia de Venezuela en las Eliminatorias y el tercer lugar de Colombia en la tabla de las Eliminatorias.

El apodo que la Serie A de Italia le colocó a Yerry Mina

Apenas finalizó el partido en Cerdeña, en el que Mina fue titular y tuvo una puntuación de 8 puntos sobre 10 por sus labores defensivas, la Serie A de Italia se pronunció en las redes sociales y mencionó a Yerry. Le colocaron un nuevo apodo tras su excelente presentación ante sus hinchas.

Yerry Mina celebra el gol que marcó ante el Parma. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Jugador Panini”, es como llama la Serie A, a Yerry Mina. Todo tiene que ver con el futbolista elegido la figura del partido o MVP, teniendo en cuenta uno de los patrocinadores de la Liga esta temporada.

De esta manera, Yerry muestra su gran nivel, tanto en defensa como en ataque, y seguramente será habitual en la titular del Cagliari. Sigue en carrera con la Selección Colombia para ir al Mundial 2026.

Publicidad