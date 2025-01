James Rodríguez ya brilla con la camiseta de León y desde Rayo Vallecano ven cómo el jugador da destellos de su talento tras su mal paso por el equipo español. El presidente de club madrileño, Raúl Martín Presa habló sobre la llegada del colombiano a la Liga MX y de la decepción por su ciclo en el equipo europeo.

El buen inicio de James Rodríguez con la camiseta de León contrasta con lo que fueron sus pocos meses como jugador de Rayo Vallecano. Se sabe que su corto paso por el equipo madrileño no fue bueno, dado que jugó muy pocos minutos y su impacto en el plantel fue casi nulo.

Ahora, el colombiano fue clave en su debut ante Atlas forzando la jugada del penal que dio por a la remontada, para luego marcar el gol de la victoria en el partido de este sábado ante Juárez. Sin duda, un inicio espectacular en esta nueva experiencia en la Liga MX.

Desde España hay opiniones divididas sobre James Rodríguez, aunque el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa ha sido prudente en todas sus declaraciones sobre el jugador. Ahora el cabecilla del club madrileño se ha vuelto a referir al nuevo refuerzo de León.

Qué dijo el presidente de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez

“Hemos tenido la suerte de tener en el Rayo un futbolista de la talla mundial de James. Por circunstancias en nuestro sistema de juego no ha encajado como todo el mundo quisiéramos y nada, desearle la mejor de las suertes tanto en León como en el próximo Mundial de Clubes y en el próximo Mundial de selecciones siempre que no juegue un equipo español o contra la selección española” dijo ante los micrófonos de Movistar Plus.