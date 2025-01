James Rodríguez fue noticia en las últimas horas por sus declaraciones en Fox Deportes. Si bien no hubo mención a Iñigo Pérez y Rayo Vallecano, el volante colombiano lanzó una crítica a sus exentrenadores. Ahora, el presidente del club español ha dado su respuesta.

James Rodríguez no tuvo un buen paso por Rayo Vallecano. Luego de solo unos meses y con muy pocos minutos de juego, el capitán de la Selección Colombia rescindió su contrato y se marchó al fútbol mexicano, generando opiniones divididas por su nuevo ciclo fallido a nivel de clubes.

En su entrevista más reciente, el jugador le lanzó un dardo a sus exentrenadores. “En los clubes ya no usan tanto un ’10’. El fútbol ha cambiado mucho, le ponen más a la parte física, a los jugadores rápidos por bandas. El ’10’ se está perdiendo un poco… Pero todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con este jugador, cuando tienes a un jugador con talento, es más fácil crear chances y está más fácil de poder ganar“.

La respuesta del Rayo a James Rodríguez

Las palabras de James Rodríguez no cayeron bien en Rayo Vallecano y el presidente, Martín Presa dio su respuesta en El Larguero. “James ha tenido unas declaraciones desafortunadas, es decir no encajó como todos hubiésemos querido, yo el primero y el entrenador Íñigo Pérez también. El sistema de juego, con jugadores que llevan tiempo, los movimientos tácticos, el sistema… le costó entrar y no supimos hacerlo entrar“.

“Comentó (James) que no hay que jugar con 10 y a mi me encanta el 10, el clásico que te rompe, Maradona y Messi, me encanta y Rayo juega con 10, ahora lo hace Isi (Palazón), Trejo lo ha hecho, Montiel ha jugado de 10, siempre tuvimos sobrepoblación en esa posición porque Rayo siempre jugó con un 10, pero él no encajó en el equipo” agregó.