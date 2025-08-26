Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Europa

En Bayern Múnich no lo esperaban: Barcelona volvería a meter en problemas a Luis Díaz

Luego de tentarlo para que cambiara de equipo y dejara a Liverpool, FC Barcelona volvería a meter en problemas a Luis Díaz.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz estuvo interesado en jugar en el FC Barcelona.
© Archivo particular y Getty ImagesLuis Díaz estuvo interesado en jugar en el FC Barcelona.

Luis Díaz estaba en su mejor momento en el fútbol de Europa tras salir campeón en la Premier League y el amor que le tenían los hinchas de Liverpool FC era más que evidente. Sin embargo, apareció FC Barcelona para empezar a tentarlo con un cambio y meterlo en problemas con el equipo inglés. ¿Se repite la historia?

Publicidad

Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, en este sentido es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis con un Liverpool muy enrocado, bueno… El jugador por supuesto le tengo que agradecer ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una situación ya te digo muy complicada ese fichaje”, confesó Joan Laporta, presidente de Barcelona.

La situación entre ‘Lucho’ Díaz y Liverpool se empezó a complicar tanto porque no le mejoraban el salario de €3.2 millones de euros al año que la postura de los ‘Reds’ (Rojos) pasó de no querer venderlo a aceptar una propuesta por €70 millones más €5 millones en bonificación.

A pesar de que fue Bayern Múnich el equipo que terminó comprando a Díaz, FC Barcelona tendría todo listo para volver a meter en problemas al jugador colombiano. Esta vez no sería generándole el interés de cambiar de equipo.

Publicidad

Barcelona volvería a meter en problemas a Luis Díaz con esta decisión

El presidente del Barça confesó que Díaz quería jugar para su equipo. (Foto: archivo particular y Getty Images)

El presidente del Barça confesó que Díaz quería jugar para su equipo. (Foto: archivo particular y Getty Images)

El diario ‘El Nacional’, de Cataluña, informó que Deco, director deportivo de Barcelona, y las directivas del equipo español han situado el nombre de Harry Kane en lo más alto de la lista de candidatos para reemplazar a Robert Lewandowski, quien finaliza contrato en junio de 2026. Otra vez meterían en problemas a Luis Díaz porque le quitarían al goleador de Bayern Múnich que no para de elogiarlo por lo rápido que se empiezan a entender en la cancha.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Hugo Ekitiké en Liverpool

ver también

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Hugo Ekitiké en Liverpool

La predicción que hizo Harry Kane sobre Luis Díaz en Bayern Múnich

Harry Kane no solo elogió a Díaz diciendo que “solo han pasado unas semanas, pero siento que fue una conexión instantánea. Me dio un par de asistencias hoy (22 de agosto)”, también se animó a decir que ‘Lucho’ “se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene un gran remate. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, con suerte, entre 15 y 20 goles por temporada“.

Publicidad

Encuesta

¿Cuántos millones de euros debe pagarle Bayern a Liverpool si Díaz cumple todas las bonificaciones que pactaron?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Lamine Yamal presumió el regalo que le dio Luis Díaz
Fútbol de Europa

Lamine Yamal presumió el regalo que le dio Luis Díaz

Lamine Yamal y la primera publicación tras el duelo vs. Mojica
Fútbol de Europa

Lamine Yamal y la primera publicación tras el duelo vs. Mojica

El salario de Luis Díaz en Bayern, comparado con el de Lamine Yamal en Barcelona
Fútbol de Europa

El salario de Luis Díaz en Bayern, comparado con el de Lamine Yamal en Barcelona

Sorpresiva titular de Millonarios en su primer partido con Hernán Torres
Millonarios FC

Sorpresiva titular de Millonarios en su primer partido con Hernán Torres

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo