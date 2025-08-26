En Bayern Múnich no lo esperaban: Barcelona volvería a meter en problemas a Luis Díaz

Luis Díaz estaba en su mejor momento en el fútbol de Europa tras salir campeón en la Premier League y el amor que le tenían los hinchas de Liverpool FC era más que evidente. Sin embargo, apareció FC Barcelona para empezar a tentarlo con un cambio y meterlo en problemas con el equipo inglés. ¿Se repite la historia?

Publicidad

Publicidad

“Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, en este sentido es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis con un Liverpool muy enrocado, bueno… El jugador por supuesto le tengo que agradecer ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una situación ya te digo muy complicada ese fichaje”, confesó Joan Laporta, presidente de Barcelona.

La situación entre ‘Lucho’ Díaz y Liverpool se empezó a complicar tanto porque no le mejoraban el salario de €3.2 millones de euros al año que la postura de los ‘Reds’ (Rojos) pasó de no querer venderlo a aceptar una propuesta por €70 millones más €5 millones en bonificación.

A pesar de que fue Bayern Múnich el equipo que terminó comprando a Díaz, FC Barcelona tendría todo listo para volver a meter en problemas al jugador colombiano. Esta vez no sería generándole el interés de cambiar de equipo.

Publicidad

Publicidad

Barcelona volvería a meter en problemas a Luis Díaz con esta decisión

El presidente del Barça confesó que Díaz quería jugar para su equipo. (Foto: archivo particular y Getty Images)

El diario ‘El Nacional’, de Cataluña, informó que Deco, director deportivo de Barcelona, y las directivas del equipo español han situado el nombre de Harry Kane en lo más alto de la lista de candidatos para reemplazar a Robert Lewandowski, quien finaliza contrato en junio de 2026. Otra vez meterían en problemas a Luis Díaz porque le quitarían al goleador de Bayern Múnich que no para de elogiarlo por lo rápido que se empiezan a entender en la cancha.

ver también Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, este es el nuevo salario de Hugo Ekitiké en Liverpool

La predicción que hizo Harry Kane sobre Luis Díaz en Bayern Múnich

Harry Kane no solo elogió a Díaz diciendo que “solo han pasado unas semanas, pero siento que fue una conexión instantánea. Me dio un par de asistencias hoy (22 de agosto)”, también se animó a decir que ‘Lucho’ “se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene un gran remate. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, con suerte, entre 15 y 20 goles por temporada“.

Publicidad

Publicidad