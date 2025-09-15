Luis Díaz salió del Liverpool en julio de 2025, tras coronarse campeón de la Premier League y fichar con el Bayern Múnich. Pese a que ya lleva un tiempo considerable fuera del equipo inglés, el nombre del extremo colombiano sigue presente en su anterior equipo.

Recientemente una sorpresiva confesión dejó al descubierto que en Liverpool no pueden olvidar a Díaz.

A pesar de su salida del Liverpool, el extremo colombiano Luis Díaz sigue siendo una figura recordada y elogiada por sus excompañeros. Las recientes declaraciones de varios jugadores y la prensa británica demuestran que el impacto de “Lucho” en el club fue profundo y su ausencia se ha hecho sentir en el equipo.

Luis Díaz con sus excompañeros en el Liverpool. (Foto: Marc Atkins/Getty Images)

“Hacía la diferencia”

Luego de la victoria del Lverpool 1-0 ante el Burnley, el portero brasileño Alisson Becker, amigo cercano de Díaz, se refirió al colombiano.

“Todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin, todos hacían la diferencia para nosotros con goles o jugando, luchando, defendiendo. Tenían energía buena y los echamos de menos”, dijo el guardameta en diálogo con ESPN.

Pese a los elogios para los jugadores que abandonaron el equipo, el arquero también se refirió a los jugadores que llegaron para reemplazarlos.

“Los que llegaron son cracks, están haciéndolo muy bien con contribuciones, tienen mucha calidad. Está claro que queremos mejorar porque necesitamos hacerlo, tenemos muchas competiciones para jugar”, añadió.

Es de recordar que la transferencia de Luis Díaz, por aproximadamente 150 millones de euros, es una de las más caras que se ha registrado respecto a jugadores colombianos.

