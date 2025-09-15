Jhon Jader Durán encendió las alarmas en el Fenerbahçe y en la Selección Colombia luego de salir lesionado en el partido de Champions League contra Benfica. El delantero colombiano, que llegó como fichaje estrella al club turco, tuvo que ser evaluado por especialistas hace algunos días.

Tras varias semanas de incertidumbre, el atacante viajó a Barcelona para ser examinado por médicos expertos en lesiones crónicas. Los estudios descartaron una cirugía, pero confirmaron la necesidad de un tratamiento cuidadoso. Por esa razón, el jugador regresó a Turquía, donde recibió una inyección en la zona afectada y quedó bajo supervisión médica del club.

Era en serio: se conoció la gravedad de la lesión de Jhon Jader Durán y la fecha de regreso

La noticia llamó la atención en Fenerbahçe, pues Durán no tendrá que pasar por el quirófano y su tiempo de recuperación será mucho menor del que se temía en un principio. Según la prensa turca, el colombiano podría estar reintegrándose a los entrenamientos en un par de semanas, siempre y cuando la evolución sea favorable.

“Jhon Durán, quien recibió una inyección en el tobillo hace dos días, será revisado hoy por los médicos del club. Se definirá cuándo podrá reanudar los entrenamientos”, informó el diario Sporx.

El atacante lleva tres semanas fuera de competencia desde aquel partido contra Benfica, partido que terminó en derrota y que incluso provocó la salida de José Mourinho del banquillo. Desde entonces, la afición del club ha estado pendiente de su recuperación, pues confían en él para ser uno de los referentes ofensivos de la temporada.

Durán, de apenas 20 años, llegó al fútbol turco con grandes expectativas y sus primeros minutos mostraron destellos de su potencia. Sin embargo, las lesiones han frenado su continuidad y ahora la prioridad será recuperarlo al ciento por ciento para evitar recaídas que lo saquen de nuevo de las canchas.

En Selección Colombia también siguen de cerca la situación, ya que Néstor Lorenzo lo tiene como una de las cartas jóvenes a futuro. Por ahora, la recuperación será paso a paso, con la esperanza de que en octubre pueda volver a jugar y retomar su camino en el fútbol europeo.