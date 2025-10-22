Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Champions League

Erling Haaland iguala la mejor racha de Cristiano Ronaldo en la Champions League

El delantero de Manchester City sigue sumando goles. Son 24 esta campaña y con un Haaland que ya incluso iguala los mejores registros de Cristiano Ronaldo.

Por Marco D'arcangelo

Erling Haaland, delantero del Manchester City.
© Justin Setterfield/Getty ImagesErling Haaland, delantero del Manchester City.

Erling Haaland vive el mejor momento de su carrera. No solo en cuanto a sensaciones se refiere, sino por encima de todo en lo numérico. A lo largo de las últimas horas y en el encuentro frente a Villarreal por la tercera jornada de la fase de liguilla de la Champions League, el delantero de Pep Guardiola en Manchester City igualó los mejores registros de Cristiano Ronaldo en la élite de este deporte. En caso de anotar en las próximas semanas, superará incluso a Mr. Copa de Europa.

Publicidad

La cuestión es clara y habla de un delantero noruego que iguala el récord de 12 partidos consecutivos de Cristiano Ronaldo marcando en el continente europeo. En lo que vamos de temporada, Haaland suma un total de 24 goles y 3 asistencias en apenas 14 partidos disputados entre Manchester City de Pep Guardiola y por supuesto la Selección de Noruega con la cual sueña con meterse en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. La marca donde ha igualado al portugués se refiere únicamente a partidos de la Champions y donde Borussia Dortmund el próximo 5 de noviembre será el siguiente paso.

Guardiola ha recuperado la mejor versión de un futbolista que en silencio y sin los focos de otras estrellas emergentes no deja de reventar registros. Solamente hasta la fecha, Haaland ya le ha marcado tripletes a selecciones como la de Israel y dobletes en encuentros que como frente a Burnley o Everton ejemplifican al 100% su importancia en esta nueva era del proyecto. Hablamos por supuesto de uno de los 10 máximos anotadores de toda la historia de la Copa de Europa y del que mejor promedio tiene en cuanto a la historia de la competición se refiere. El propio Pep no duda que se trata del nuevo líder de su equipo.

“Hay que saber exactamente donde pasar la pelota. Depende de cómo se mueva el rival, hay que estar atentos. En el fútbol hay que salir a jugar en el centro del campo. Necesitamos momentos más frescos de Haaland. Cuando el rival ataca tienes que atacar, no tienes que esperar y por eso hemos sufrido más en la segunda parte. Hemos tenido la paciencia necesaria para esperar el momento adecuado”, reflexiones del entrenador de Manchester City después de una victoria frente a Villarreal que permite mantenerse en las primeras posiciones de la tabla general.

Publicidad

Lo que se viene para Haaland es claro. Manchester City volverá a la actividad este fin de semana por la Premier League de Inglaterra y para medirse frente al Aston Villa como visitante. Un momento donde su delantero podría seguir acrecentando sus números con una camiseta con la cual suma ya más de 130 goles en apenas tres temporadas y media. Erling iguala a la mejor versión de Cristiano Ronaldo en cuanto a la Copa de Europa se refiere y frente al Borussia Dortmund podríamos ver relevo en cuanto a uno de los grandes récords donde el portugués comanda desde arriba.

Haaland y los máximos anotadores de la historia de la Champions

  1. Cristiano Ronaldo: 140 goles
  2. Lionel Messi: 129
  3. Robert Lewandowski: 105
  4. Karim Benzema: 90
  5. Raúl: 71
  6. Kylian Mbappé: 60
  7. Thomas Müller: 57
  8. Ruud Van Nistelrooy: 56
  9. Erling Haaland: 52
  10. Thierry Henry: 50
Mientras Messi hizo 120 goles en Champions, estos lleva un Haaland que sigue amenazando sus récords

ver también

Mientras Messi hizo 120 goles en Champions, estos lleva un Haaland que sigue amenazando sus récords

Kevin De Bruyne avisa a todo Manchester: “Es el nuevo Haaland”

ver también

Kevin De Bruyne avisa a todo Manchester: “Es el nuevo Haaland”

Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo
Lee también
Así fue la propuesta de Liverpool a Luis Díaz para hacer dupla con Haaland
Fútbol de Europa

Así fue la propuesta de Liverpool a Luis Díaz para hacer dupla con Haaland

Comparación de los salarios de Luis Díaz en Bayern y Haaland en el City
Fútbol de Europa

Comparación de los salarios de Luis Díaz en Bayern y Haaland en el City

Mientras Haaland cobra 2,5 millones al mes, esto gana Salah en Liverpool
Noticias de la Premier League 2025

Mientras Haaland cobra 2,5 millones al mes, esto gana Salah en Liverpool

Hijo de Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo acerca a lo que muchos fanáticos del futbol quieren vivir
Fútbol internacional

Hijo de Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo acerca a lo que muchos fanáticos del futbol quieren vivir

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo