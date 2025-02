Espectacular jugada y asistencia de Daniel Muñoz para humillar a Manchester United

Además de Mateta, el colombiano Daniel Muñoz fue una de las figuras del partido. El hijo de Amalfi (Antioquia), se devoró la cancha, fue carrilero (línea de tres), tuvo control defensivo y retroceso adecuado para la línea de cinco. No recibió tarjeta amarilla y jugó los 90 minutos. Un jugador top en la Premier League que da tranquilidad en la Selección Colombia.

Crystal Palace fue el que dominó el juego y elaboró más posibilidades para ganar el compromiso, que era válido por la fecha 24 de la Premier League. No tuvo problema y arrasó al Manchester United, que en vez de imponer jerarquía, como debería ser normal en Old Trafford, sufrió más de la cuenta y su defensa es un verdadero dolor de cabeza. Esos espacios fueron los que aprovechó Daniel Muñoz para ‘cobrar’ y aportar la asistencia para el 2-0 definitivo al minuto 89.

Daniel Muñoz regresa por todo lo alto en la Premier League y se apunta una espectacular jugada y maravillosa asistencia para humillar a un moribundo Manchester United, que en el mítico Old Trafford, sufrió la avalancha del Crystal Palace y fue humillado con un 2-0. Un doblete de Jean-Philippe Mateta fue más que suficiente para el histórico triunfo de visitante.

