James Rodríguez volvió a pasar por el umbral de la humillación este fin de semana en el triunfo de su equipo sobre Valencia por la mínima diferencia en condición de visitante. Íñigo Pérez no tuvo en cuenta al colombiano y lo mantuvo en el banco de suplentes. Esto dijo el técnico de Rayo Vallecano tras una nueva suplencia del ‘10’.

Para el jugador colombiano no ha sido fácil su regreso a Europa, apenas a jugado dos partidos de titular y uno de ellos fue en la Copa del Rey. Este sábado no vio ni un solo minutos frente a Valencia y las razones del técnico generaron todo tipo de comentarios.

Esto dijo el técnico de Rayo Vallecano tras una nueva suplencia de James Rodríguez

En un inicio, Íñigo Pérez hizo un balance de lo que fue el partido: “a favor del equipo, capaz de sostener un resultado que nos ha pasado este año varias veces de adelantarnos y luego perderlo o perder puntos. Hago un poco esos dos análisis: contento por la victoria y por eliminar ya estas tres derrotas seguidas. Volvemos otra vez a estar más tranquilos y con la confianza alta”.

Sobre la situación de James manifestó que es una situación netamente técnica, analizó al rival y creyó que no era el jugador indicado para enfrentar la baja sensible que tenía el rival: “hemos hablado sobre las bajas que tiene ahí y la baja de Foulquier en este caso, nunca te alegras de que un jugador no pueda jugar, pero es cierto que a nivel defensivo él es un jugador muy potente que siempre jugaba contra nosotros. En este caso contra Álvaro nos dificulta mucho esa banda izquierda, entonces hoy era un partido en el que al jugar ahí Diego López”.

Con este resultado, Rayo Vallecano llegó a 19 puntos y -1 en la diferencia de gol ubicándose en la casilla 12. Lo que más sorprende es que el mejor jugador de la Copa América 2024 no sea titular o por lo menos no sume ningún minuto en un equipo de media tabla.