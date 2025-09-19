En una revelación que ha sacudido al mundo del fútbol, el delantero y uno de los máximos ídolos colombianos, Radamel Falcao García, confesó que en el punto más alto de su trayectoria le dijo “No” al Real Madrid.

El goleador actualmente no está vinculado a ningún club. Tras su salida de Millonarios, el equipo de sus amores y con el que jugó dos semestres, Falcao no se ha unido a ningún otro equipo.

Durante una conversación con su excompañero Mario Suárez, Falcao García habló de su carrera y reveló detalles como el del Real Madrid, equipo en el que se negó a jugar pese a ser uno de los más del mundo.

Falcao le dijo “No” a Florentino

La decisión de Falcao, en su momento, fue motivada por su profunda lealtad y conexión emocional con el Atlético de Madrid, el club rival.

Falcao con el Atlético de Madrid. (Foto: Scott Heavey/Getty Images)

Es de resaltar que el delantero colombiano brilló con el Atlético entre 2011 y 2014, logrando ser incluido en el once ideal de la FIFA junto a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En un momento de la conversación, Falcao narró una anécdota personal sobre un intento del entonces presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de formalizar un traspaso en una servilleta, una situación que describió como “incómoda”.

“Me pone la servilleta. Tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta”, narró el delantero.

“Fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, añadió.

