“El exjugador madridista (James), recibió una llamada de Florentino Pérez, para preguntarle por el nivel de su compatriota, para intentar o no su fichaje (Lucumí). James fue claro con el presidente del club madridista: ‘Firma presi’. Le recomendó fichar al zaguero del Bolonia”, dice Real Madrid Exclusivo. ¿Real Madrid se la jugará por Jhon Lucumí?

Cabe recordar que Real Madrid no la pasa bien y sufre por las lesiones. La línea defensiva se ha visto muy golpeada por esta razón. Por ejemplo, el brasileño Eder Militao se fue de baja por lo que queda de temporada tras ruptura de ligamentos. Dani Carvajal y David Alaba, también se han visto golpeados por la misma razón. Esto fuerza a que el equipo blanco salga al mercado y buscar refuerzos.

Es acá donde el nombre de James Rodríguez toma fuerza. Se abre una nueva ventana de fichajes en Europa y el nombre del jugador colombiano no es indiferente en varios clubes. Con la experiencia que ha vivido en Rayo Vallecano en este segundo semestre de 2024, con pocos minutos y protagonismo, el cucuteño mira otras opciones para su carrera en 2025.

