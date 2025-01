Liverpool consiguió una victoria agónica este sábado en su visita a Brentford por la fecha 22 de la Premier League. Sin embargo, a pesar de haber conseguido los 3 puntos en Gtech Community Stadium, el rendimiento de Luis Díaz fue sumamente criticado.

Are Slot continúa usando a Luis Díaz en la posición de 9. A pesar de que el colombiano tuvo algunas actuaciones positivas, se ha notado que el futbolista no se siente del todo cómodo al alejarse de la banda izquierda. Esto sucedió en los últimos encuentros.

El jugador cafetero no tuvo un buen partido este sábado ante Brentford en la Premier League. De hecho, el partido se destrabó cuando ‘Lucho’ fue sustituido por Darwin Núñez. El uruguayo fue el autor de los 2 goles sobre los minutos finales.

Caen las críticas contra Luis Díaz

Luego del partido, varios periodistas partidarios publicaron sus análisis en This is Anfield. Si bien el balance de la victoria fue positivo, los comentarios sobre Luis Díaz no fueron los mejores. La sensación en el entorno de Liverpool es que el colombiano no se adapta a su nuevo rol.

Uno de los especialistas que habló sobre ‘Lucho’ fue Sam Millne. “Es difícil criticar a los Rojos después de una victoria por 2-0 que incluyó 37 tiros fuera de casa. Pero, a pesar de los esfuerzos, pareció que el experimento de Luis Díaz del Liverpool de jugar con él por el medio fracasó nuevamente“.

“Eso no quiere decir que Núñez sea la respuesta a largo plazo, pero estamos llegando a un punto en el que parece razonable pedir a nuestros delanteros, ya sea Núñez o Diogo Jota , que jueguen como delanteros y a nuestros extremos que jueguen como extremos” agregó.

Por su parte, Tom Eves coincidió con la crítica. “Al igual que Sam, creo que la única preocupación era Díaz. A veces desperdició un poco el balón, y lo mismo ocurrió contra el Forest. Parece fuera de lugar en el mediocampo y para mí está claro que no es un delantero“.

¿Cómo ver los partidos de Luis Díaz?

Todos los encuentros de Liverpool, sean de la Premier League, Champions League o FA Cup, se transmiten en vivo para toda Colombia por la señal de Disney+.

