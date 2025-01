James Rodríguez terminó contrato con Rayo Vallecano, sin embargo, en Europa siguen hablando del colombiano, quien no terminó en buenos términos con el entrenador. El mismo Íñigo Pérez estalló en rueda de prensa y contó la drástica decisión del club tras la salida del ’10’.

Antes de su salida, todo explotó cuando le preguntaron por la situación de James y la falta de minutos, a lo que él respondió: “tanto James como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla y de momento no hay ningún movimiento”.

Íñigo Pérez estalló y contó la drástica decisión de Rayo con la salida de James

Una vez se conoció la no continuidad de James Rodríguez en el Rayo Vallecano, le preguntaron sobre qué había pasado con el colombiano. Íñigo Pérez no evadió y transmitió el mensaje que le pasaron desde las directivas de no hablar más del tema ‘James’.

“Entiendo la pregunta, pero solo siento que puedo demandar a mis jugadores. No me siento solo. Mi motivación cuando estoy aquí es dar respuesta a lo que me pregunten. A veces puedo hablar y otras no. Puede ser que en algún momento haya que darles unas explicaciones que merecen. Cuando pase el tiempo habrá información y explicaciones. Ahora mismo es lo que la situación requiere”, indicó el entrenador.

Además, agregó: “no tengo la sensación de que yo tenga que calmar esta convulsión. Intento ser franco. La convulsión mediática no la siento. Oigo el ruido, pero no lo siento en mí. Estoy centrado en sacar rendimiento a los jugadores. No puedo controlar lo que hablen de mí”.

Por ahora, James se encuentra en Colombia hablando con los directivos de Junior de Barranquilla hablando de un posible regreso al Fútbol Colombiano, aunque también tiene propuestas en Europa y otros clubes de Sudamérica.

