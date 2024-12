James apareció con la respuesta perfecta al DT de Rayo Vallecano por sacarlo cuando mejor jugaba

Está más que claro que no le tiene confianza o no es de su gusto. Algo más que normal en el mundo del fútbol. James Rodríguez volvió a ser titular con Rayo Vallecano y cuando mejor estaba jugando en la Copa del Rey, Iñigo Pérez no dudó y lo sacó del partido. ¡El ’10’ ya apareció con la respuesta perfecta!

Luego de dos partidos consecutivos en la LaLiga, de España, en los que Pérez no le dio ni un solo minuto y terminaron perdiendo ambos encuentros, James volvió a ser titular contra Unionistas CF por la segunda ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera para el volante colombiano.

Rayo Vallecano empezó perdiendo 2-0 contra un equipo de tercera división de España, pero, para empezar a apagar las alarmas, nada mejor que la calidad de James Rodríguez. El partido iba 1-2 al inicio del segundo tiempo y solo pasaron nueve minutos para que el mediocampista dijera presente.

Dos toques casi imperceptibles de James para acomodar el balón en la posición correcta y dar una asistencia para que Pedro Díaz marcara el 2-2 parcial. El ’10’ colombiano empezaba a jugar cada vez mejor, pero solo pasaron 14 minutos desde que dio el primer pase gol en Rayo Vallecano cuando el DT Iñigo Pérez tomó la decisión de sacarlo del partido.

James y la respuesta perfecta a Iñigo Pérez por sacarlo cuando mejor jugaba

James Rodríguez e Iván Balliu. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

Lejos de entrar en polémica con el entrenador de Rayo Vallecano por sacarlo cuando mejor jugaba y cuando el partido iba 2-2, James le respondió con un mensaje positivo en las redes sociales. “Siguiente ronda”, publicó el ’10’ de la selección colombiana con cuatro fotos que dieron a entender lo orgulloso que se sintió por los 69 minutos que lo dejó jugar Iñigo Pérez en la clasificación a la tercera fase de la Copa del Rey.

Publicación de James. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Rayo Vallecano?

Luego de las tres derrotas consecutivas en LaLiga, Rayo Vallecano quedó a tres puntos de la zona de descenso. Por ese motivo es clave el duelo directo que tendrán contra Valencia el sábado 7 de diciembre a las 12:30 P.M. ¿Jugará James Rodríguez? Se espera que al menos Pérez le dé algunos minutos después de ver la primera asistencia del jugador colombiano con el equipo español.

