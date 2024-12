James Rodríguez no ha parado de ser noticia en Europa tras su regreso a España. Desde su llegada al Rayo Vallecano todo ha salido como no lo pensaba, pues son pocos los minutos que ha visto bajo el mando de Íñigo Pérez, quien no confía en su trabajo. Apenas tiene dos partidos como titular y, en su mayoría de partidos, no ha ingresado desde el banco.

Son varios los cuestionamientos de la prensa y los hinchas al respecto, incluso, el entrenador y el presidente han hablado al respecto. El técnico no para de excusarse y decir que James es un buen jugador, pero que tiene a otros futbolistas que están en mejor nivel.

Este jueves, por primera vez, James Rodríguez se pronunció y habló sobre el tema. El colombiano se desahogó, dio su opinión y estalló las redes sociales. Los hinchas, en su mayoría, estuvieron de acuerdo con el ‘10’ de la Selección Colombia.

James Rodríguez se desahogó por primera vez sobre su suplencia en Rayo Vallecano

En charla con AS, James Rodríguez opinó sobre su falta de minutos en el Rayo Vallecano: “son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no… no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”.

Por otro lado, se refirió al entrenador Íñigo Pérez y aseguró que respeta las decisiones de él, incluso, expresó que por su edad está en un momento donde toma todo con madurez, pero que está seguro de sus condiciones y lo que puede aportarle al club español, así como lo hace con la Selección Colombia.

“Sí, pero como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable. Tengo casi 34 años y estoy en un momento de mi carrera más maduro. Sé dónde correr, dónde pedir el balón, dónde crear espacios. En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo.

Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él”, cerró diciendo James sobre el tema.