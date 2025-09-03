El delantero Jhon Durán sufrió una lesión en el juego de Fenerbahce frente a Benfica, por la Champions League. El hecho ocurrió el 27 de agosto, solo dos días antes de que se conociera la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

El colombiano estuvo solo 25 minutos en el campo y su aporte no fue lo que se esperaba. Antes de finalizar el encuentro, faltando un minuto para el pitazo final, Durán se desplomó y se quejó de un dolor en el pie.

Pese a que nadie lo tocó, el cuerpo médico tuvo que retirarlo del campo y Mourinho lo sustituyó. Tras finalizar el encuentro, se habló de la molestia física, pero sin confirmar con exactitud de qué se trató.

Sin embargo, tanto el entonces técnico del Fenerbahce, como Néstor Lorenzo, aseguraron que el joven atacante no podría jugar, por eso no fue llamado a la Selección.

Jhon Durán no fue convocado a la Selección Colombia por una lesión que sufrió con su club antes de que Lorenzo anunciara el listado de jugadores. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Cuándo regresa Jhon Durán a las canchas

Los medios de comunicación turcos ya se adelantaron con la fecha en la que regresaría el colombiano a las canchas.

De acuerdo con lo que revelaron algunos diarios, se prevé que Jhon Durán esté completamente recuperado para el partido ante Trabzonspor, programado para el domingo 14 de septiembre en Estambul.

Pese a la información revelada por el periodista Yağız Sabuncuoğlu y el medio Fener Global, se desconoce si el jugador actuará como titular o suplente en ese compromiso.