José Mourinho llegó a Portugal y está cerca de ser el nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos

El portugués José Mourinho fue visto en el aeropuerto de Lisboa. De acuerdo con los medios los medios locales, el entrenador estaría a horas de concretar su llegada al Benfica.

Por Michell Figueroa

José Mourinho ya está en Portugal y estaría a horas de firmar el contrato como nuevo técnico del Benfica.
© GettyJosé Mourinho ya está en Portugal y estaría a horas de firmar el contrato como nuevo técnico del Benfica.

El reconocido técnico portugués José Mourinho llegó a su país natal para finalizar los detalles de su regreso a los banquillos en ese país, asumiendo el cargo de director técnico del Benfica, equipo donde juega el colombiano Richard Ríos.

Este sorpresivo movimiento se da 20 años después de su último paso por un club portugués.

La noticia de su arribo, reportada por diversos medios deportivos portugueses el 18 de septiembre de 2025, generó gran expectativa. El diario A Bola publicó fotografías de Mourinho en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, señalando que el acuerdo con el club ya estaba cerrado.

La Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVP) confirmó que las negociaciones para la contratación de José Mourinho están en curso y se espera que se concreten en las próximas horas.

“Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que están en marcha negociaciones para la contratación del entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix, que se espera concluyan próximamente“, señalaron.

Dura caída de Benfica en Champions gestó la llegada de Mourinho

La llegada de Mourinho se da tras una sorprendente derrota del Benfica en la Champions League frente al FK Qarabağ, un resultado que provocó la salida del anterior técnico, Bruno Lage.

Aunque el club no ha confirmado la contratación, los medios portugueses aseguran que es probables que el entrenador se una al equipo este jueves 18 de septiembre. De acuerdo con algunos reportes, dirigiría sesión de entrenamiento con el equipo esta misma tarde.

Aunque los detalles específicos sobre la firma, el anuncio oficial y la presentación del contrato aún no se han definido, todo apunta a que la era de José Mourinho en el Benfica está a punto de comenzar.

