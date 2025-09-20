El debut de José Mourinho como director técnico del Benfica tuvo un momento de tensión protagonizado por el colombiano Richard Ríos. Durante el partido de este sábado 20 de septiembre contra el AVS, el mediocampista fue el centro de la atención del entrenador portugués.

Durante la transmisión del partido fue evidente la molestia del director técnico con el mediocampista colombiano. El video del momento, además, fue divulgado a través de redes sociales.

La escena se registró tras un tiro libre mal ejecutado por Richard Ríos. El mediocampista de la Selección Colombia lanzó el balón muy por encima del arco rival.

La reacción de Mourinho al cobro de Ríos fue captada por las cámaras de transmisión. El director técnico no ocultó su molestia y el video de la escena se hizo viral en las redes sociales.

Richard Ríos con Benfica. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

Pese al mal cobro, Benfica se impuso en el torneo local

A pesar del incidente, el Benfica logró una victoria por 3-0, un resultado que marca un debut exitoso para Mourinho en el banquillo. Sin embargo, el cruce entre el técnico y el jugador colombiano fue uno de los temas más comentados en los medios deportivos portugueses y colombianos.

Este episodio resalta la exigencia de Mourinho a sus jugadores y pone de manifiesto el desafío que tendrá Ríos para consolidarse en el equipo bajo la dirección del reconocido estratega.