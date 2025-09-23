Juanfer Quintero nunca dudó: El día que su compañero en Rennes le reinició la vida y hoy es Balón de Oro

Juan Fernando, luego de paso por América de Cali y lograr el cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia, vive un duro momento con River Plate y espera tener su mejor nivel para seguir cosechando títulos con el River Plate de Marcelo Gallardo. Juanfer es de los futbolistas más reconocidos en el país actualmente y es de los pocos que compartió camerino con el nuevo Balón de Oro.

Precisamente, el ganador fue Ousmane Dembélé, quien es el nuevo Balón de Oro 2025 luego de ganar la Champions League con el PSG. El volante francés batió con contundencia a grandísimos rivales que eran favoritos. Lamine Yamal quedó a puertas del máximo trofeo y los números con el Barcelona no le alcanzaron para superar a la joya del fútbol francés. La historia del volante es plena de superación, ya que en sus épocas en Barcelona nunca daban a pensar que fuera alcanzar este galardón.

Y es que fue un año con mucha polémica por el premio del Balón de Oro. El mundo se revolucionó con el triunfo de Rodri por encima de Vinícius Júnior en 2024. Para este 2025 los ojos estaban puestos en el mano a mano de Lamine con Dembélé, dejando a un lado al Real Madrid, que tampoco pudo ganar con la joya colombiana Linda Caicedo.

Lo de Dembelé es para aplaudir y muchos en el mundo, además de la sorpresa, sienten satisfacción por el Balón de Oro para Ousmane. Algunos colombianos celebran a la distancia. Antes del PSG, su carrera deportiva estuvo por Barcelona, Borussia Dortmund y el Rennes de Francia, donde pudo compartir y conocer a Juan Fernando Quintero.

El día que Juanfer Quintero reconoció el talento de Dembelé

Más exactamente, coincidió con él en Rennes en la temporada 2015/2016. Juan Fernando Quintero solamente tiene elogios para Ousmane. Diez años después de haber compartido con Juanfer en la Ligue 1 se convirtió en el Balón de Oro.

“Yo decía ‘quién es ese man’. Y me dicen ‘ojo con ese, es un crack’. Llegó el entrenador y dice: ‘Muchachos, acá está Ousmane Dembélé, que va a pedirles disculpas’. Se paró Dembélé y dice ‘les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no porque yo me quería ir, pero ya renové; pero yo sé que dentro de un año ya me voy. Tengo una cláusula hasta el 20 de junio, o sea que antes del 20 de junio yo me voy. Y les pido disculpas a ustedes, pero yo me quería ir. Gracias’. Y yo dije, ‘uh, lo amé'”, dijo Juan Fernando Quintero en una entrevista con un canal peruano en diciembre pasado.

“Cuando empezó el primer entrenamiento, yo decía ‘este man quién es’. Nunca vi en mi vida un tipo tan talentoso. He visto a Messi, pero él era impresionante. Yo decía ‘con 17 años es imposible que patee así con las dos piernas’, la personalidad… Ese año, 21 goles con 17 años. No vi a alguien igual, ese tipo está loco”, añadió Quintero sobre el nuevo Balón de Oro.