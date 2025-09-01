Jugó 5 Mundiales, fue campeón del mundo y se rinde a los pies de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Jugador perfecto”

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich sigue dando que hablar. Es que el jugador colombiano lleva poco tiempo en el equipo más importante de Alemania, pero sus grandes actuaciones llaman la atención de propios y ajenos.

Sin ir más lejos, el que volvió a referirse al ex futbolista del Liverpool fue nada menos que Lothar Matthäus, leyenda del equipo alemán y del fútbol mundial, que minutos después del triunfo frente al Augsburgo, no tuvo más que palabras de elogios para Díaz.

“Es un jugador perfecto para Bayern Múnich, tiene velocidad, marca goles y buena mentalidad. Juega para el equipo y no solo para él”, aseguró el ex capitán de la Selección de Alemania y referente del Bayern Múnich.

“Es una mejora para todo el fútbol alemán y la Bundesliga”, completó el campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Italia 90.

En su visita a Augsburgo, el jugador de 28 años marcó un nuevo tanto para el 3 a 2 final del Bayern Múnich, quien lleva puntaje ideal en dos jornadas de la Bundesliga 2025/26.

Cabe destacar que no es la primera vez que el ex defensor se refiere de buena manera al nacido en Barracas. Hace un tiempo, cuando se confirmó su llegada, ya lo había elogiado al afirmar: “Ha demostrado su calidad en la Premier League. Es rápido y potente en las entradas. Bayern vuelve a tener más opciones en ataque”.

Luis Díaz ya llegó a Colombia para sumarse a la Selección

Tras ser elegido como figura del partido ante Augsburgo, el extremo arribó en las últimas horas a Barranquilla y se puso a las órdenes del entrenador Néstor Lorenzo de cara a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Luis Díaz, elegido figura del partido ante Augsburgo (Getty)

La Selección Colombia recibirá a Bolivia y luego cerrará su participación frente a Venezuela. Cabe recordar que Luis Díaz es el actual goleador de las Eliminatorias con 7 tantos, uno más que el argentino Lionel Messi y el boliviano Miguel Terceros.