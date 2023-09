Una jugada insólita y de no creer se presentó en la jornada 24 de la Liga De Georgia cuando un jugador celebró de manera inesperada. Tornike Akhvlediani fue tendencia mundial tras protagonizar una sorprendente jugada que ya le da la vuelta al mundo.

El jugador del Samtredia se quitó la camiseta antes de anotar. El delantero de 24 años recibió un pase filtrado, ganó en velocidad, eludió al portero y de frente a la portería, antes de anotar se sacó la camiseta y teniéndola en la mano, definió para anotar.

De inmediato los rivales se fueron a presionar al árbitro argumentando que el gol era ilegal. Al no haberse presentado nunca una acción como esta, las dudas empiezan a surgir sobre si debió ser invalidado o el juez lo hizo bien al dejar jugar.

El reglamento no dice nada sobre esta situación, o por lo menos específicamente, lo cierto es que “la camiseta es un equipamiento obligatorio”, por lo que al no tenerla, se considera infracción dando tarjeta amarilla, al no tenerla antes de anotar, tuvo que haber sido sancionado.

