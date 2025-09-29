La declaración de Deco, del Barcelona, sobre Luis Díaz que le dio la vuelta al mundo

Luis Díaz estuvo cerca de ser nuevo jugador de FC Barcelona antes de que Liverpool FC aceptara la oferta que hizo Bayern Múnich y una muestra de eso fue la declaración que hizo Deco, director deportivo del equipo español, que le dio la vuelta al mundo.

Todo empezó cuando el presidente de Barcelona lo admitió todo. “Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, en este sentido es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis con un Liverpool muy enrocado, bueno… El jugador por supuesto le tengo que agradecer ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una situación ya te digo muy complicada ese fichaje”, confesó Joan Laporta.

Con esta premisa sobre la mesa, el mismo Díaz entró en escena y le dijo al canal Movistar, de España, sobre las negociaciones con FC Barcelona que “hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos. Normalmente es lo que siempre mueve el mercado, pero muy tranquilo con en esa decisión y decidí muy objetivamente con lo que se venía para mi futuro que era muy importante”.

Deco le concedió una entrevista al diario ‘Mundo Deportivo’, y bajo la premisa que “este verano también intentamos fichar a Luis Díaz, pero fue difícil”, sorprendió al mundo entero al revelar detalles de la posible llegada de ‘Lucho’ a Barcelona que finalmente no se terminó dando.

Toda la verdad sobre el fichaje de Luis Díaz al Barcelona que no se dio

“Luis Díaz encajaba en esto”, empezó diciendo Deco por la habilidad que tiene el jugador colombiano para jugar como extremo izquierdo y de falso ‘9’. Luego, el director deportivo de FC Barcelona confesó que “con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible“.

Bayern Múnich le ganó el fichaje de Luis Díaz a Barcelona por este dinero

Aunque Liverpool, en primera instancia, no quería vender a ‘Lucho’ Díaz como el mismo Deco lo confirmó, Bayern Múnich estaba tan decidido de apostar por el extremo de la selección colombiana que terminó pagando €70 millones de euros más €5 millones más en bonificaciones.