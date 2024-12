La delicada razón por la que Luis Díaz, Liverpool y Everton no pudieron disputar el clásico

El juego, válido por la fecha 15 de la Premier League 2024/2025, se tuvo que suspender a causa de las condiciones meteorológicas adversas. Se cree que el juego ya no se podrá disputar en 2024 y en el 2025 tendría una nueva fecha. Malas noticias para Luis Díaz, Everton y Liverpool.

Emergencia en Inglaterra y los protocolos de seguridad están activos luego de que una tormenta atacara la ciudad de Liverpool. El juego Everton vs. Liverpool, uno de los derbis más importantes del fútbol inglés, se vio seriamente afectado por situaciones ajenas al deporte y las autoridades tuvieron que intervenir.

