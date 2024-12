James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Europa. En España no deja de sonar su nombre por la complicada situación que vive en Rayo Vallecano donde increíblemente pasó de no sumar minutos a no ser convocado en los últimos partidos. Desde el club ya le hicieron fuerte advertencia que lo pusieron en alerta.

Publicidad

Publicidad

El colombiano saldría sí o sí en 2025, pues lo más seguro es que no será tenido en cuenta por el entrenador. Lo que más preocupa es lo que informaron desde la interna del club, pues por ahora no se conocen detalles de lo que sucede con el ’10’ de la Selección Colombia.

ver también Directivo del Rayo Vallecano dio luces de lo que pasará con James Rodríguez en 2025

La fuerte advertencia de Rayo Vallecano que pone en alerta a James Rodríguez

Desde el programa español, ‘El Larguero’, el periodista José David Palacio informó que desde el club le informaron que en enero contarán toda la verdad sobre James Rodríguez y las razones por las que no ha sido tenido en cuenta por el entrenador Íñigo Pérez.

“El club no informa nada, no ha dicho por qué ya no es convocado, ya son dos sin ser tenido en cuenta, no suma minutos y el próximo partido no irá convocado. No sabemos qué ha cambiado, James ya le dijo que no iba a presionar como lo hace el equipo, en ese momento el equipo dejó de contar él.

Publicidad

Publicidad

Nos cuenta desde el club que inicie el 2025 nos dirán la verdad de James, eso quiere decir, el 2 de enero”, contó el comunicador. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, pues algunos no están de acuerdo con la falta de minutos que ha tenido el mejor jugador de la Copa América 2024.