Luis Díaz sigue acoplándose a Alemania, a donde llegó tras ser fichado por el Bayern Múnich a finales de julio de 2025. En una reciente entrevista, el extremo le dio una contundente lección a James Rodríguez, su compañero de la Selección Colombia y quien jugó en el mismo equipo.

Publicidad

Publicidad

Durante una entrevista publicada por la Federación Colombiana de Fútbol, el extremo habló de su llegada al nuevo club, el recibimiento de la gente y cómo lleva su nueva vida.

ver también Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia

Luis Díaz confesó que se siente muy feliz en Alemania, y especialmente en Múnich. Habló muy bien de la gente, del club y de sus compañeros de equipo. El colombiano no puso un solo pero cuando se refirió a la adaptación a su nuevo ambiente.

“La verdad Alemania en general es espectacular, o sea, Múnich en sí es una ciudad increíble, tiene cosas muy bonitas, se come muy bien. La gente, a pesar de que tenía uno otros conocimientos, la gente es amorosa, es respetable, son muy muy aficionados al fútbol. Entonces, bueno, muy feliz por estar aquí, acomodándome todavía, sabes que llevo pocas semas aquí, pero muy muy feliz”, expresó Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

El colombiano dejó ver su emoción por jugar en el Bayern Múnich. “Me siento cómodo en el grupo, en el club, en la ciudad. A la familia también le encanta”, añadió.

Luis Díaz se ha ido ganando el corazón de los hinchas del Bayern Múnich. (Foto: Daniela Porcelli/Getty Images)

La lección a James Rodríguez

Con esas palabras, Luis Díaz le dio una contundente lección a su compañero de la Selección Colombia, James Rodríguez, que también jugó en el Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

En 2018, el capitán de la Tricolor salió del equipo alemán y aseguró que una de las razones de su partida era el frío de ese país, pero además, habló de su gente. Al parecer, contrario a Lucho, James no se sintió muy acogido.

“El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y chao, cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender”, dijo en su momento.

James Rodríguez festejando el título con el Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

La diferencia de perspectivas es evidente, a Luis Díaz se le ve muy contento y agradecido por la oportunidad de jugar en Múnich, por lo que no encuentra en el frío o la gente una excusa para no continuar.