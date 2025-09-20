La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Hoffenheim que le da la vuelta al mundo

Una vez más, Luis Díaz mostró su gran nivel en una nueva salida de Bayern Múnich ante el Hoffenheim, en partido válido por la quinta fecha de la Bundesliga de Alemania que se jugó en el PreZero Arena. En condición de visitante, Lucho tuvo otra oportunidad para demostrar su impresionante nivel deportivo en el atraque, en una nueva titularidad con el gigante bávaro.

El técnico Vincent Kompany decidió que Luis Díaz iba en la titular con Harry Kane, dejando a Michael Olise y Serge Gnabry en la banca de suplentes. Nicolás Jackson y Lennart Karl también aparecieron en el once inicial. Parece que la apuesta del técnico, lejos de ser arriesgada, sí calmó un poco las opciones de gol, sin perder el dominio absoluto del juego. Apenas iba 1-0 al término del primer tiempo con gol de Harry Kane.

Antes de ese gol de Kane, sobre los primeros 30 minutos del partido, Luis Díaz lanzó una espectacular jugada ‘maradoniana’ desde la propia área del Bayern Múnich y finalizando en campo del Hoffenheim. Gran recorrido para dejar a varios rivales por el camino y colocar el sello de Diego Armando Maradona.

Más exactamente, Luis Díaz se sacó a seis rivales durante el trayecto, dejando a tres en el suelo. Al final, lanzó el pase para Nicolás Jackson. Es un recital de nueve segundos, suficiente para callar a sus críticos y ser viral en el fútbol mundial. No solo mostró sus capacidades técnicas, sino que físicamente se mantiene de forma excepcional.

Victoria del Bayern y Luis Díaz cerca de anotar

Además de la jugada maradoniana, Luis Díaz tuvo dos remates claros para alargar la ventaja en el final del partido. Uno lo atajó el arquero Oliver Baumann y el otro fue una espectacular ‘vaselina’ que pegó en el palo. Luis Díaz jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla.

Fue 4-1 el marcador global, con un segundo tiempo diferente y cargado de goles. Harry Kane firmó un gran triplete, rematando dos penaltis. Serge Gnabry anotó el cuarto definitivo al 90+9. La próxima salida del Bayern será contra Werder Bremen en el Allianz Arena.