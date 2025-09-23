La posición final de los amigos de Luis Díaz en el Bayern en la gala del Balón de Oro

La espera terminó y se conoció al ganador del premio individual más prestigioso del fútbol mundial. El Balón de Oro 2025 quedó en manos del francés Ousmane Dembélé, quien superó a su competidor directo Lamine Yamal y escribió una página dorada en la historia del deporte. Hubo lágrimas y todo un ejemplo de superación, en un jugador que es campeón del mundo con su selección nacional y pudo conquistar la Champions League con el PSG.

En lo que tiene que ver con Colombia, hubo mucha sorpresa e indignación a principios de agosto luego de conocer los 30 finalistas al Balón de Oro y Luis Díaz no apareció. Se esperaba que el nombre de Lucho estuviera en el listado, pero sin duda fue una de las sorpresas de la organización. Varios compañeros del Bayern Múnich y excompañeros del Liverpool alcanzaron a aparecer.

Por ejemplo, Mohamed Salah, su socio por tres años y medio en el Liverpool, dio una de las sorpresas de la jornada y se ubicó en la cuarta posición del ranking final del Balón de Oro. Tercero fue Vitinha del PSG y el brasileño Raphinha del FC Barcelona es quinto. Kylian Mbappé séptimo y Gianluigi Donnarumma el primer arquero en la lista definitiva, es 9°. Nuno Mendes cierra el Top 10.

Otra de las sorpresas de la jornada fue el puesto para Vinicius. En tan solo un año, el jugador brasileño del Real Madrid pasó de pelear por el Balón de Oro a quedar 16°, lo que también muestra el bajón del Real Madrid en la temporada, donde no pudo sumar títulos y el bajo rendimiento fue el tema en común.

Así quedó el Bayern Múnich en el Balón de Oro 2025

El primer jugador que aparece es el goleador Harry Kane en la posición 13. Actualmente, ‘El Ciudadano’ es la figura en el frente de ataque del Bayern Múnich y socio ideal para Luis Díaz en la cancha. En la más reciente salida contra Hoffenheim, marcó triplete en el 4-1 definitivo.

Por otra parte, en la posición 30 está su otro socio en el eje ofensivo, Michael Olise, quien cierra el listado y puede clasificar luego de ser fundamental en el Bayern Múnich con Harry Kane. Por ahora, Lucho sigue en camino con una de las mejores ofensivas del mundo y desea dominar la Bundesliga y pelear por la Champions League.