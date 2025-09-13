La reacción de la prensa alemana al regreso con gol de Luis Díaz tras clasificar al Mundial 2026

Bayern Múnich no tiene rival en la Bundesliga y Luis Díaz era el ingrediente que necesitaba para seguir con un ataque fulminante y lleno de goles en Europa. El gigante alemán no tiene competencia en su Liga local, que parece va a dominar de principio a fin con Lucho como estrella. El técnico Vincent Kompany moldea la estrategia para ser imbatible en la Champions League.

Hubo competencia de selecciones nacionales en muchas partes del mundo y la para en la Bundesliga no le hizo daño al Bayern Múnich. El dominio bávaro sigue intacto y sus jugadores vuelven de sus equipos nacionales con inspiración y con la firme intención de mantener el nivel que se espera. Luis Díaz no es excepción y ya se reportó con gol en el baile contra el Hamburgo en el Allianz Arena.

El partido era por la tercera fecha de la Bundesliga y era muy probable que algo así pasara. Al término del primer tiempo, el local ya se imponía con autoridad y sincronizó a sus figuras en el ataque. Luis Díaz marcó el cuarto en apenas media hora de partido. Harry Kane colocó el 3-0 tres minutos antes y antes de los 10′, Serge Gnabry y Aleksandar Pavlović ya habían puesto el 2-0 parcial.

Esta situación forzó la reacción de la prensa alemana, que sigue valorando a Luis Díaz y su aporte en el ataque del Bayern Múnich. Lucho es otra parte clave de un motor que no se cansa de acelerar y marcar goles y complementa muy bien el eje de ataque con Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane.

La reacción de la prensa alemana al gol de Luis Díaz ante Hamburgo

Llama la atención las palabras que le dedica la prensa inglesa a Luis Díaz, pues estuvo concentrado con la Selección Colombia y es otra de sus figuras que se verá en el Mundial 2026. Bild y Kicker, medios importantes de Alemania, mencionan a Lucho tras el 5-0 ante Hamburgo.

Luis Díaz al momento del remate para el gol contra el Hamburgo. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

“Minuto 29: Luis Díaz dispara desde 20 metros, pero el nuevo líder defensivo del Hamburgo, Luka Vuskovic (cedido por el Tottenham), desvía el balón de forma imparable. El HSV nunca ha encajado cuatro goles en la primera media hora”, dice Bild sobre el gol de Luis Díaz, que ratificaba el dominio en el Allianz Arena.

“Kimmich lanza rápidamente un tiro libre a Luis Díaz (falta provocada por Lucho), quien dispara desde lejos, y tiene suerte de que su disparo sea desviado decisivamente por Luka Vuskovic, cedido por los Spurs. Esto deja a Heuer Fernandes, sin duda, el jugador más flojo del Hamburgo esa noche, sin poder hacer nada”, dice Kicker sobre el gol del guajiro.

“El Bayern dio oportunidades a todos en la primera mitad. Serge Gnabry, Aleksandar Pavlović, Harry Kane y Luis Díaz pusieron el marcador en el marcador en tan solo 29 minutos. Después de eso, el equipo muniqués pudo estar tranquilo, ya que afrontará un importante partido de la Champions League contra el Chelsea el miércoles, que, como mucho, comparte la camiseta del HSV”, dice el jefe de redacción de Bild en una columna de opinión.

