La reacción de la prensa inglesa tras el gol y partidazo de Luis Díaz vs. Wolves

“Cuando Díaz llegó por primera vez parecía eléctrico, pero esa forma no se ha mantenido y ha estado dentro y fuera de forma. El ex hombre de Oporto a menudo ha sido un jugador de confianza, y su manager esperará que esto lo ayude a doblar una esquina”, dijo el Daily Mirror.

Por su parte, Anfield Watch, medio partidario más reconocido del Liverpool, comenta que “brilló” desde la banda izquierda como extremo y destacaron su lectura de juego para ir al área y abrir el marcador y forzar el penalti. Concluyen que una participación como la que tuvo vs. Wolves era lo que Luis Díaz necesitaba.

