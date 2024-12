Las repercusiones en la prensa inglesa a la decisión de Slot con Luis Díaz ante Leicester

Los que aún no sean suscriptores de Disney+ tienen una oportunidad única de participar en una promoción especial de fin de año, del 23 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025. Con la promoción por tiempo limitado de Disney+, los nuevos suscriptores recibirán un 50% de descuento en los planes Disney+ Premium y Estándar durante 3 meses a partir de la suscripción. Solo estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México .

“Gakpo se está convirtiendo en uno de los más atractivos, uniéndose a Salah y al descansado Luis Díaz en cifras de dos dígitos para la temporada con un gol superlativo del empate. Una asistencia significa que ahora promedia una contribución de gol cada 98 minutos esta temporada”, puntualiza The Independent.

“La determinación del Leicester se vio truncada y Curtis Jones marcó el segundo gol del Liverpool justo después del descanso, antes de que Salah marcara su habitual gol, el 19º de su fenomenal temporada. Salah ya no tiene rival y ya lleva 27 participaciones en goles de la Premier League”, reflexiona David Anderson, del Daily Mirror.

“El Leicester tuvo la temeridad de adelantarse en el marcador desde el principio, pero desde el momento en que Gakpo empató, el resultado ya no estuvo en duda. El hecho de que el Liverpool no haya ido ganando al descanso en 13 de sus 26 partidos con Arne Slot como entrenador es una prueba de su capacidad para cambiar las cosas mediante una charla de equipo cuidadosamente redactada”, dice el experto Paul Joyce, del Times.

Los medios más importantes de Inglaterra reaccionaron al buen nivel del equipo de Arne Slot, que no tuvo a Luis Díaz. Lejos de criticar la decisión por Lucho, la prensa inglesa cree que será muy complicado que los ‘Reds’ pierdan el título de Premier esta temporada.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.