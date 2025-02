Los cuatro equipos clasificados al Mundial Sub 20 de Chile 2025

Y es que no es un secreto el buen nivel de estos futbolistas en el Sudamericano Sub 20. La Selección Colombia cumplió con el objetivo de clasificar y además dejó una gran muestra de recuperación luego de los golpes que recibió ante Brasil y Argentina en el hexagonal final. Pareciera que el tema mental se reparó y se retomó la jerarquía para clasificar a la Copa Mundo. Todo esto, en Liverpool lo miran con mucho cuidado.

En las últimas horas, se conocieron detalles desde la Premier League, nada más ni nada menos que Liverpool, club que conoce a la perfección el talento colombiano gracias a Luis Díaz, uno de los mejores jugadores de Colombia en la actualidad y referente de la Selección absoluta. Fuentes cercanas a los ‘Reds’, aseguran que el grande de Inglaterra no descarta hacer un movimiento por una joya de la Sub 20.

La élite europea ve en la cantera colombiana grandes posibilidades, pues hay mucho talento y se podría conseguir a un buen precio. El fútbol colombiano se mantiene como un gran mercado emergente en las Ligas top de Europa y lo demostrado en el Sudamericano podría relanzar a algunos Sub 20 a los mejores clubes del mundo.

El desempeño de la Selección Colombia Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela tiene a los ‘scauts’ en total atención y en Europa se comienzan a mencionar los nombres de este equipo que clasificó al Mundial de la categoría, que se jugará en el segundo semestre de 2025.

