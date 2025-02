¡Liverpool se ilusiona! Así queda la tabla de la Premier League tras el triunfo ante Newcastle

Con este 2-0 ante Newcastle, Liverpool ya suma 67 puntos en la tabla y toma distancia. Y es que no es solo eso, sino que Arsenal y Nottingham Forest, dos contendientes al título (segundo y tercero, respectivamente), se enfrentaron en esta misma fecha y empataron 0-0. Es decir, que jugaron para los ‘Reds’.

Esta vez, la víctima fue Newcastle, que le tocó de visitante en Anfield en juego válido por la fecha 27 de la Premier League. ‘Las Urracas’ no descartaban dar el golpe para escalar en la tabla y acercarse a los puestos que dan cupo a torneo internacional. Pasó todo lo contrario ante la anulación del local y se podría decir que fue un trámite para el gigante inglés en su propio estadio.

