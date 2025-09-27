Llegó a más de 100.000 reproducciones: la asistencia maradoniana de Linda Caicedo con el Real Madrid

El Real Madrid Femenino vivió una velada histórica al imponerse con autoridad 3-0 al Eintracht Frankfurt y aseguró su presencia en la Champions League. En ese escenario, Linda Caicedo brilló con luz propia, confirmando por qué es considerada una de las joyas del fútbol mundial. Y con una asistencia maradoniana hizo eco en la prensa internacional.

La atacante colombiana estuvo involucrada en los tres goles del encuentro: inició la jugada del primer gol, asistió con un desborde magistral en el segundo y cerró la cuenta con un tanto de calidad.

ver también Espectacular asistencia de Luis Díaz para un golazo de Harry Kane

Desde el inicio del partido, Caicedo mostró su desequilibrio. En la primera anotación, provocó el desajuste defensivo con un centro preciso que terminó en el gol de Naomie Feller. Poco después, firmó una de las jugadas más destacadas de la noche: un recorrido de más de 70 metros con balón dominado, dejando rivales en el camino y habilitando a Signe Bruun para ampliar la ventaja. La guinda la puso en el segundo tiempo con un remate certero desde el área, cerrando así su actuación de ensueño.

Publicidad

Publicidad

La jugada maradoniana de Linda Caicedo para asistir con el Real Madrid

Tweet placeholder

La prensa española y alemana coincidió en señalarla como la gran figura del encuentro. Telemadrid calificó su desborde para el segundo gol como “una acción de crack mundial”, mientras que el Frankfurter Allgemeine Zeitung destacó que la defensa germana “no encontró respuesta a su velocidad y calidad”. En Madrid, el diario AS resaltó su madurez táctica, a pesar de sus apenas 20 años, considerándola un activo vital en la plantilla blanca.

Más allá del impacto inmediato, la actuación de Linda Caicedo simboliza la apuesta estratégica del Real Madrid en el fútbol femenino: confiar en jóvenes con proyección global y darles protagonismo en los grandes escenarios. Con esta victoria, el equipo merengue afronta la fase de grupos de Champions con renovadas ilusiones, y Caicedo emerge como uno de los nombres propios a seguir en la competencia. Su despliegue en el campo no solo clasificó a su club, sino que también reafirmó su condición de referente internacional del deporte.

Publicidad