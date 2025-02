Luis Díaz tiene un partido sumamente importante este jueves 6 de febrero en la Carabao Cup. Liverpool recibe a Tottenham en Anfield por el encuentro de vuelta de la semifinal y han confirmado una mala noticia a tan solo horas del partido que definirá al finalista de la competición.

Liverpool tiene una dura tarea para clasificarse a la final de la Carabao Cup. Los ‘Reds’ cayeron por la mínima diferencia en el partido de ida de la semifinal ante Tottenham 1-0, por lo que deberán dar vuelta al marcador este jueves en condición de locales.

A solo horas del partido, Liverpool y Luis Díaz se enteraron de una pésima noticIa. Como muchos temían, Trent Alexander-Arnold no formará parte del plantel para la vuelta de la semifinal de la Carabao Cup. El referente del plantel no entró en la convocatoria por lesión.

Así lo confirmó el DT de Liverpool

El DT de Liverpool, Arne Slot confirmó que Trent Alexander-Arnold no jugará este jueves. “No estará disponible mañana y tenemos que ver si puede jugar el domingo, pero no estará disponible mañana. Creo que vieron que salió del campo con un poco de dolor en la pierna, por eso no estará mañana. Ya está en el campo con el entrenador de rehabilitación, veamos cuánto tarda“.

Trent Alexander-Arnold (Getty)

“No tenemos muchas lesiones, lesiones de larga duración. Teníamos algunas con Alisson, Jota, otros, pero aparte de Trent, todos están listos hoy, así que no hay razón para agregar al equipo a menos que haya una oportunidad en el mercado. Lo vimos con el portero que trajimos” agregó.

Formaciones probables de Liverpool y Tottenham

Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Luis Díaz, Cody Gakpo.

Tottenham: Antonín Kinský; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence; Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall; Dejan Kulusevski, Mathys Tel, Heung-Min Son.

¿Cómo ver el partido de Luis Díaz?

El partido de vuelta de la semifinal de la Carabao Cup entre Liverpool y Tottenham iniciará a las 3:00 p.m. de Colombia y será transmitido en vivo por la señal de Disney+.