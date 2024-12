Los elogios de Mo Salah al jugador del Liverpool que también hace brillar a Luis Díaz

Los que aún no sean suscriptores de Disney+ tienen una oportunidad única de participar en una promoción especial de fin de año, del 23 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025. Con la promoción por tiempo limitado de Disney+, los nuevos suscriptores recibirán un 50% de descuento en los planes Disney+ Premium y Estándar durante 3 meses a partir de la suscripción. Solo estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México .

Salah, en diálogo con Amazon Prime tras el juego ante Leicester, elogió a Gakpo y resaltó sus cualidades ofensivas en el ataque del Liverpool. Las palabras de Mohamed caen en buen momento para el plantel, pues aumenta la competencia con Luis Díaz e inspira a Lucho para seguir con la potencia y preparación para no perder su lugar en la titular.

En lo que tiene que ver con Luis Díaz, el entrenador Arne Slot prefirió no darle minutos al colombiano. Seguramente, la situación de salud de su padre en Colombia, forzó la decisión del cuerpo técnico. Lucho, junto a Cody Gakpo y Mohamed Salah, conforman uno de los tridentes más letales de Europa esta temporada. Los tres, suman 38 anotaciones y escoltan a los superataques de FC Barcelona y Bayern Múnich.

